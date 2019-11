Bordoni: Raggi deve chiedere stato calamità, Ostia è al collasso

Roma – “Situazione difficile per Ostia e in tutto il Municipio X, il maltempo di questi giorni ha causato ingenti danni provocando forti mareggiate che hanno distrutto gli stabilimenti e provocato l’erosione di porzioni di spiagge per lunghi tratti di costa; e le condizioni climatiche non accennano a migliorare nelle prossime ore. L’area e’ al collasso e molte strutture balneari sono state letteralmente inghiottite dal mare. Un duro colpo alle attivita’ turistico-ricettive, all’economia locale che apre molti interrogativi sui mancati interventi strutturali per il contenimento dell’erosione marina e sull’assenza di una visione di sviluppo per il Litorale lidense”. Cosi’ in una nota Davide Bordoni, coordinatore di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo nell’Assemblea capitolina. “Ho pertanto richiesto alla sindaca Raggi di avviare la procedura per la richiesta di calamita’ naturale per Ostia e di misure straordinarie per tutto il litorale romano- prosegue Bordoni- Oltre alle mareggiate, nel Municipio X, il pericolo viene anche dall’entroterra: tutta la zona che circonda Ostia sorge su terreni di bonifica caratterizzati da una serie di canali atti a raccogliere le acque piovane. Tra Ostia Antica, Casal Palocco, Acilia, Macchia Saponara, Infernetto e Castel Porziano a destare preoccupazione sono proprio le attuali condizioni dei letti di quei canali che, in assenza di manutenzione e di interventi di pulizia, sono diventati degli enormi contenitori per qualsiasi tipo di rifiuto pronti ad esondare con danni incalcolabili per residenti e imprese”.