Bordoni: Raggi deve intervenire, parchi tra degrado e incuria

Roma – “I parchi e i giardini di Roma devono essere accessibili a tutti, puliti e mantenuti in ordine. Dopo oltre due mesi di lockdown i romani hanno trovato invece, erba alta, incuria e degrado. Arrivano le scuse delle Raggi che si affretta a puntare il dito contro le ditte private per i ritardi nello sfalcio e nella manutenzione. Fase 1 o no anche il Servizio Giardini ha operato a ranghi ridotti”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni vicepresidente della Commissione Ambiente che aggiunge: “Chiediamo che si faccia presto per garantire la manutenzione del verde, gia’ fortemente compromessa, in vista del caldo e del rischio incendi. Si parla di task force sui centri estivi ma siamo quasi alla meta’ di Maggio, il Colle Oppio, con l’impegno del Comune, potrebbe essere il parco archeologico piu’ bello dove portare i nostri ragazzi in questa estate romana”.