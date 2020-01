Bordoni: Raggi fa terrorismo ecologico con stop diesel Euro 6

Roma – “Siamo in un’epoca in cui combattiamo continuamente contro l’inquinamento atmosferico e cerchiamo soluzioni su ogni fronte. Ma lo stop imposto domani dal Campidoglio a tutti i veicoli diesel, Euro 6 compresi, sembra piu’ dettato da un’amministrazione nel panico che sulla scia del moderno ambientalismo fa terrorismo ecologico con le misure a difesa dell’ambiente. Condivisibile il blocco del traffico che il Comune intende attuare, ma incomprensibile estenderlo alle auto Euro 6, quando le macchine di dieci anni fa a benzina possono circolare”.

Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni. “Lo smog a Roma- aggiunge Bordoni- ha raggiunto livelli che spaventano, ma il diesel Euro 6 inquina molto meno dei vecchi benzina; per diminuire il livello di emissioni servono meno auto vecchie in circolazione, un potenziamento del trasporto pubblico offerto come vera alternativa ai cittadini e un giro di vite convinto sul riscaldamento degli edifici con reali controlli e non tramite ordinanze che nessuno poi verifica. La criminalizzazione, contro tutti i cittadini possessori di macchine diesel, non da’ giustizia agli sforzi fatti dai produttori di auto e carburanti. La politica deve dare risposte reali e non farsi trascinare dall’emotivita’”.