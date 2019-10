Bordoni: rassicuro Di Maio, non è questione di partito

Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia, ha rassicurato il Ministro Luigi Di Maio:

La Francia dipende da Parigi, Roma è un peso piuma in confronto. Il modo e la misura in cui le Capitali incidono sul loro Pil nazionale è un metro di misura essenziale per lo sviluppo e la crescita di un intero Paese.La Capitale, dove vivono milioni di persone, poggia sulle basi di uno Statuo che la regolamenta al pari di tanti altri piccoli comuni d’Italia. Il ddl per poteri speciali è un’occasione da valutare con attenzione e rassicuro su questo il ministro Di Maio, no non è una questione di partito, Forza Italia ha già presentato una proposta di legge Costituzionale per dare autonomia e sovranità alla Capitale d’Italia con una serie di emendamenti per sanare il debito pubblico della Città. Bisogna fare tutto il possibile in termini di strumenti per recuperare terreno e dare slancio alla Città eterna. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina