Bordoni: rilancio città si fonda su tre nodi principali

Roma . – “Roma non puo’ essere una pedina sulla scacchiera dei veti incrociati tra alleati di governo: serve responsabilita’, nella consapevolezza che la Capitale d’Italia non puo’ rischiare il default. Considero un segnale assolutamente positivo che abbia preso il via l’Osservatorio parlamentare che riunisce, tra deputati e senatori, tutti i partiti con l’impegno comune per la riforma dei poteri di Roma Capitale.”

“Sul ruolo e sui poteri di Roma Capitale Forza Italia, come ha dimostrato con recenti ed importanti iniziative, e’ pronta al confronto e a fornire tutti gli stimoli necessari in questo senso. Tre i nodi principali su cui si gioca la partita per il rilancio: una legge costituzionale per Roma Capitale che le attribuisca maggiori poteri verso un’autonomia differenziata, l’applicazione della legge del 2009 approvata dal governo Berlusconi per il trasferimento di piu’ funzioni amministrative al Campidoglio e il risanamento del debito cittadino.”

“Assenti o presenti i convitati di pietra di questi incontri restano la sindaca di Roma Raggi e il presidente della Regione Zingaretti. Ora aspettiamo i fatti dall’esecutivo perche’ questo tema sara’ il vero banco di prova per tutti coloro che aspirano a governare in Campidoglio”. Cosi’ in un comunicato Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea capitolina.