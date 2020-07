Bordoni: rinnovo abbonamenti Atac in tilt e utenza scappa

Roma – “A Roma va in blocco tutto il sistema di rinnovo degli abbonamenti presso tabacchi ed edicole. Chi ha cercato, come abitudine ogni primo del mese, di rinnovare il suo abbonamento Atac si e’ visto rifiutare l’operazione a causa di un serio blackout per via di un aggiornamento del sistema che ha dirottato tutta l’utenza in lunghe code nelle stazioni metropolitane gia’ contingentate a causa dell’osservanza del distanziamento sociale. Molti utenti hanno dovuto acquistare anche uno o piu’ biglietti non potendo rinnovare le tessere.”

“Una situazione vergognosa, di restituire i soldi agli abbonati per i mesi di quarantena con i bilanci gia’ compromessi della Municipalizzata romana neanche se ne parla, ma questi ulteriori disservizi scoraggiano chi, gradualmente, sta tornando a prendere i mezzi pubblici. Quello di questo settembre sara’ un rientro drammatico per i cittadini e con l’apertura delle scuole il rischio e’ quello di un disastro nella mobilita’. Come fara’ il nuovo amministratore unico a spiegare ai dipendenti Atac che il Comune a guida 5stelle li sta condannando al fallimento?”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.