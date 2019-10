Bordoni: ripartire da Commercio per rilanciare Roma

Davide Bordoni (Forza Italia): Ripartire dal Commercio per il rilancio della Città

Roma – Con l’incontro di oggi in Campidoglio “Roma che Produce, parliamone insieme” prende il via il dibattito per aprire un serio confronto su tutte quei temi che sono fondamentali per la Città di Roma.

Dalla sicurezza all’ambiente senza dimenticare le politiche necessarie per sviluppare la nostra competitività ai livelli delle altre capitali europee che incidono in maniera molto più significativa sul loro PIL nazionale. Si parte con il Commercio perchè è alla base del sistema economico ed è compito della politica occuparsi del bene comune e della collettività. Serve un Amministrazione efficiente e un buon Governo.

Forza Italia ha già presentato una proposta di legge Costituzionale per dare autonomia e sovranità alla Capitale d’Italia ma Roma non si governa da sola, serve il contributo di tutta la coalizione di centrodestra, aprendo il confronto con imprenditori e commercianti con l’obiettivo del rilancio economico.

Zone importanti del Centro storico devono tornare di competenza del Campidoglio e non solo municipale. Il tema della riorganizzazione dei poteri è fondamentale sia per le risorse che per tornare ad investire. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina