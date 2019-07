Bordoni: Roma discarica a cielo aperto, Governo deve intervenire

Roma – “L’emergenza rifiuti nella Capitale arriva anche all’Ordine dei medici, che lancia un allarme preoccupante sulle condizioni sanitarie della nostre citta’. Colonie di topi nei quartieri centrali e periferici, gabbiani che trovano nella mondezza il loro pasto, vermi vicino ai cassonetti. Roma e’ ridotta a una discarica a cielo aperto, il governo deve intervenire, non si puo’ mettere a rischio la salute dei cittadini”. Cosi’, in una nota, Davide Bordoni, consigliere capitolino e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.