Bordoni: Roma è rimasta al palo, Raggi pessimo sindaco

Roma – Dal bilancio, “pessimo”, dei primi quattro anni di amministrazione del M5S in Campidoglio targati Virginia Raggi, al lavoro nella coalizione di centrodestra con Fratelli d’Italia e Forza Italia in vista delle elezioni del 2021 per trovare un candidato sindaco “importante”, passando per il racconto della prima esperienza della Lega come gruppo consiliare a Roma. Oggi, nell’ambito della rubrica DIREzione Roma, a parlare ai microfoni dell’agenzia Dire e’ il consigliere della Lega in Campidoglio, Davide Bordoni.

“Credo che i quattro anni di governo dei Cinque Stelle e di Virginia Raggi siano assolutamente insufficienti. Non e’ riuscita a dare risposte ne’ sulla manutenzione ne’ sulla quotidianita’ di un governo sicuramente complesso come quello di Roma e non e’ riuscita a confermare Roma come grande Capitale europea facendo investimenti e proiettando la Capitale nei prossimi anni”, le parole di Bordoni. Nell’ultima consiliatura, ha sottolineato l’esponente romano del Carroccio, “Roma e’ rimasta al palo rispetto ad altre citta’ come Milano e sicuramente oggi questo lo pagano tutti i romani, non solo chi vive in Centro ma soprattutto di vive in periferia e anche chi ci lavora e ci investe da un punto di vista economico e produttivo. È veramente un dramma, i continui cambi di assessori non hanno dato nemmeno continuita’ amministrativa per quanto riguarda i singoli dipartimenti. Direi che e’ stata un pessimo sindaco”.