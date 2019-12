Bordoni: Roma-Lido confermata tra le ferrovie peggiori

Roma – “Nella classifica delle 10 linee ferroviarie tra le peggiori del nostro Paese, ai primi posti si attestano la Roma Nord-Viterbo e la Roma-Ostia Lido. Questo e’ il vergognoso dato riportato nel dossier Pendolaria, che ogni anno racconta il cambiamento, nel caso della Regione Lazio in costante peggioramento, per quantita’ e qualita’, dei treni in circolazione e di conseguenza degli effetti sulla vita quotidiana dei pendolari di tutta Italia. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino Davide Bordoni. Rallentamenti e disagi sulla Roma-Lido, soppressioni sulla Roma-Civitavecchia-Viterbo sono all’ordine del giorno. Nulla puo’ giustificare l’immobilismo e l’incompetenza amministrativa della sindaca Raggi di fronte ai continui disagi che utenti e pendolari sono costretti a sopportare.”

“I grillini avevano impostato la loro campagna elettorale sull’ottimizzazione del trasporto pubblico ma i finanziamenti da investire nel comparto non sono mai arrivati: Tempi di percorrenza che si allungano, corse sempre piu’ affollate, treni guasti e malfunzionanti. Il risultato, secondo l’associazione ambientalista, e’ che molti cittadini optano per gli spostamenti in auto con evidenti ripercussioni anche sull’inquinamento delle nostre citta’”. Lo dichiara in una nota consigliere di Roma Capitale Davide Bordoni, segretario d’Aula in Assemblea capitolina.