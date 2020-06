Bordoni: Roma nel caos per roghi tossici appiccati da Rom

Roma – “Roma continua a vivere un’emergenza drammatica legata ai roghi tossici appiccati dai rom ma, come sempre, dal Campidoglio nessun segnale di vita. Spazzatura e alta tensione in molti quartieri della Capitale. Non si arresta il fenomeno dei roghi tossici causati dai rifiuti dati alle fiamme. Discariche abusive in mezzo alla boscaglia o nei campi dove si trafficano illegalmente materiali di scarto che poi si scaricano nell’ambiente o si bruciano. C’e’ forte esasperazione tra i cittadini e in alcune zone non e’ possibile nemmeno uscire di casa per via dei fumi maleodoranti”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, che aggiunge: “A Castel Romano la situazione non e’ sotto controllo cosi’ come a Ostia nei pressi di Parco Pallotta. Mancano i controlli, nessuna bonifica del territorio, soprattutto il Comune e’ indietro con gli sfalci. Una condizione desolante e pericolosa per i cittadini”.