Bordoni: Roma non rassicurata da pace Pd-M5s al Governo

Roma – “La questione dello smaltimento dei rifiuti e’ una bomba nelle mani di Virginia Raggi e di Nicola Zingaretti ma i due non sembrano rendersene conto. La pax di Governo siglata oggi tra Pd-M5s li inchioda, ancor di piu’, alle loro responsabilita’ come se le cariche istituzionali che ricoprono non fossero di per se’ sufficienti. Roma non puo’ continuare ad esportare rifiuti in altre Regioni o dirottarli su impianti gia’ allo stremo sottoposti ad uno stress eccessivo. Anche il Tmb di Rocca Cencia si e’ guastato, saltando il ciclo di manutenzione previsto per agosto, mentre continua l’estenuante trattativa con Marche e Abruzzo per il conferimento nei Tmb delle rispettive regioni. Tra la raccolta differenziata che non procede e le ordinanze flop l’autorita’ cittadina e quella regionale non si rendono conto che la situazione e’ davvero al collasso”. Cosi’ in un comunicato Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina.