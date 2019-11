Bordoni: per Roma presenteremo riforma di Forza Italia

Roma – Arrivano le parole di Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo dell’Assemblea Capitolina, in merito ad una riforma che il partito vuole presentare per Roma:

“Nuovi poteri per Roma Capitale, all’incontro di oggi in Campidoglio tra tutte forze politiche e la rappresentanza dei 5 stelle capitolina, Forza Italia attraverso il suo capogruppo Davide Bordoni mette tra i primi punti sul tavolo il completamento della riforma del 2009 presentata dal Governo Berlusconi e maggiori risorse economiche per il ruolo Citta’ che deve tornare ad essere centrale. Roma, per le sue caratteristiche e le sue peculiarita’ deve essere sostenuta in ogni modo possibile fornendo a chi l’amministra strumenti efficaci per poter gestire nel miglior modo i servizi ai cittadini. Lunedi’ 25 novembre presenteremo nella sala della Protomoteca la nostra Riforma Costituzionale che punta a coordinare istituzioni e opportunita’ verso un miglioramento complessivo in termini di efficienza organizzativa per assorbire i poteri della Regione Lazio. Disinnescando cosi’, nel perimetro delle funzioni amministrative, tutti quei rimpalli di responsabilita’ e ritardi che hanno da sempre rappresentato l’ostacolo piu’ grande per il futuro della Capitale”. Cosi’ in una nota Davide Bordoni, coordinatore di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo nell’Assemblea capitolina.