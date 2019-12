Bordoni: scale mobili fuori uso anche in stazione metro Termini

Roma – “Le scale mobili rotte nella Metropolitana di Roma sono una costante, il minimo comune denominatore presente quasi in tutte le stazioni. Anche in snodi nevralgici come la centralissima Termini: nella fermata di scambio tra linee A e B a causa di un guasto alle scale mobili migliaia di persone che prendono la Metro in direzione Laurentina, da diverse settimane, sono costrette a percorrere le rampe a piedi o ad affollarsi sull’unica scala mobile funzionante”.

“Decine di passeggeri hanno gia’ denunciato il disservizio pubblicando la situazione sui social. Non e’ possibile procedere in questo senso, va fatta luce sulla programmazione degli interventi e sulle tempistiche di realizzazione. Tra Cornelia e Baldo degli Ubaldi, proprio a causa delle scale mobili non funzionanti, a fine mese il servizio pubblico di trasporto retrocedera’ al secolo scorso quando il Municipio XIII era isolato dal resto della Citta’”.

“Preoccupa la noncuranza dei 5 stelle verso quello che sta accadendo, cosi’ si rischia il caos, si sta facendo di tutto per incentivare l’utilizzo dell’auto e mezzi trasporto privati ammainando definitivamente la bandiera del verde”. Cosi’ il consigliere di Roma Capitale Davide Bordoni, segretario d’Aula in Assemblea capitolina.