Bordoni: serve maggior prudenza sulle strade per evitare tragedie

Roma – “Stamani all’alba un bus turistico ha investito e ucciso un sessantenne in bicicletta all’angolo tra viale Manzoni e via Merulana. Non e’ il primo caso e nell’attesa della definizione della dinamica dell’accaduto resta viva l’attenzione su un fenomeno oramai abbastanza frequente”.

“Una maggior osservanza dei regolamenti della strada e un invito alla prudenza sono necessari per scongiurare certe tragedie”. Cosi’ in un comunicato Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e vicepresidente della commissione Ambiente capitolina.