Bordoni: serve tavolo confronto su Idroscalo Ostia, no a decisioni calate dall’alto

Roma – Arrivano le parole di Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia, in merito alla possibilità di sgombero per gli abitanti dell’Idroscalo di Ostia:

La possibilità di uno sgombero all’Idroscalo di Ostia, abitato alla foce del Tevere, e lo stato di agitazione che questa ipotesi ha immediatamente provocato mette in evidenza tutta la necessità e l’urgenza di un tavolo di confronto che la sindaca di Roma deve istituire per risolvere la questione abitativa. Siamo assolutamente contrari a qualsiasi decisone calata dall’alto; la trasparenza in situazioni come questa è fondamentale anche per evitare conflitti sociali. Serve un tavolo di confronto per trovare soluzioni condivise con tutti. Così in una nota Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina in merito alle contestazioni verso la sindaca di Roma Virginia Raggi e la presidente del municipio X Giuliana Di Pillo da parte di alcuni abitanti dell’Idroscalo di Ostia