Bordoni: servono poteri, va completata riforma Governo Berlusconi

Roma – “Roma ha parecchio terreno da recuperare. Dispiace sottolineare che la riforma del 2009 del Governo Berlusconi sia rimasta una riforma a meta’ perche’ non poi stato mai fatto nessun intervento per la dei delega poteri che pure nella legge era presente. Pur di non evidenziare una norma fatta dal Governo Berlusconi, Comune e Regione finora non le hanno dato seguito: speriamo che questa sia la volta buona affinche’ la riforma del 2009 arrivi in porto, perche’ la citta’ ha necessita’ di quelle deleghe. Invitiamo in Campidoglio il presidente della Repubblica e facciamo una commissione speciale dove sono presenti tutte le forze politiche: iniziamo da oggi votando un documento unitario che sia pero’ un punto di partenza, non di arrivo”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia, Davide Bordoni, in occasione della seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sullo status di Roma Capitale e relativi poteri e risorse.