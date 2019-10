Bordoni: sinergia con Lega, cambia regia centrodestra

Roma – “In Campidoglio e’ gia’ partita una cabina di regia del centrodestra per studiare il programma per il prossimo sindaco, ma non possiamo intanto non chiedere a Raggi di andare a casa. Con la Lega c’e’ un lavoro in sinergia, la base per Roma e’ avere un sindaco di centrodestra”. Lo ha detto il coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, Davide Bordoni, in occasione di una conferenza stampa nella sede del partito a via in Lucina per lanciare una raccolta firme per chiedere le dimissioni della sindaca di Roma, Virginia Raggi.