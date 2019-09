Bordoni: soluzione per salvare la Capitale non può essere solo politica

Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia:

Prendiamo atto del lavoro della Magistratura per fare chiarezza su tutte quelle vicende che hanno portato la manutenzione delle scale mobili delle Metropolitane di Roma in una situazione di endemico disservizio. Non si deve entrare nel merito delle indagini ma, in fondo, quello che è accaduto resta sotto gli occhi di tutti. Adesso l’augurio è che l’inchiesta sulle scale mobili, bloccate per mesi in importantissime stazioni come Piazza della Repubblica e Piazza Barberini non costituisca un alibi per l’Amministrazione che nel suo immobilismo ha fatto precipitare la Capitale nell’incuria. Non ci sono solo le scale mobili ma è tutto il comparto mobilità a dover essere rivisto per non parlare delle condizioni delle stazioni e dei mezzi pubblici in generale. La soluzione per salvare Roma non può essere solo politica, come auspica qualcuno, perché serve capacità amministrativa mentre l’improvvisazione, propria dei grillini, è il riflesso di un vuoto di contenuti e strategie. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina