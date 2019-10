Bordoni: spero Zaghis regga peso dell’incertezza

Roma – Una volta ci presentate curriculum a valanga, un’altra ci imponente un cv solo che va accettato senza colpo ferire, così non va bene – ha attaccato anche il capogruppo di Forza Italia Davide Bordoni in Commissione Ambiente sulla nomina a Stefano Zaghis alla guida di Ama. – e si ripercuote anche sulla situazione della citta’. Speriamo che il Dott. Zaghis sappia reggere il peso di tutta l’incertezza della situazione che abbiamo davanti. Quello di cui hanno bisogno le aziende Capitoline è di una reale ristrutturazione, fino ad ora abbiamo assistito ad una politica unilaterale che non prevede il contraddittorio con le forze politiche di opposizione e con i sindacati o le associazioni di categoria. Questo è il cambiamento tanto sbandierato dalla Sindaca e dalla maggioranza. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina intervenendo in Commissione Ambiente sulla nomina in AMA di Stefano Zaghis