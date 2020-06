Bordoni: stop a discariche abusive e degrado

Roma – “Sulla presunta discarica illegale di rifiuti pericolosi dentro alla riserva naturale della Valle dell’Aniene presentero’ un’interrogazione per capire se nei confronti del campo abusivo nei pressi di via del Foro Italico un certo tipo di politica territoriale abbia preferito una linea arrendevole ai limiti dell’indulgenza. Il degrado che quotidianamente respingiamo con segnalazioni e richieste di intervento non puo’ denegenarare insituazioni di tolleranza di certi fenomeni.” Cosi’ il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni.

Bordoni poi aggiunge: “Roma non puo’ trasformarsi in una grande discarica a cielo aperto in preda alla criminalita’. Per non parlare dei chilometri e chilometri di banchine abbandonate lungo Tevere, dove sorgono campi rom, discariche a cielo aperto piene di mondezza. Quanto e’ accaduto alla troupe delle Iene, aggredita per aver documentato lo stato di sporcizia con incendi a poche centinaia di metri dai centri abitati, e’ inammissibile. Chiamo alla sindaca di chiedere al prefetto la convocazione del Comitato sull’ordine e la sicurezza. I nostri cittadini pretendono legalita’ e la LEGA non permettera’ questa deriva, conclude il consigliere Bordoni”. Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.