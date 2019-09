Bordoni: Il tema degli ambulanti divide ma Città di Roma ha bisogno di coerenza

Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia:

Solidarieta’ al presidente della commissione Commercio di Roma Capitale Andrea Coia, minacciato e aggredito verbalmente ieri in Campidoglio da un venditore ambulante. La violenza non è mai accettabile né mai risolutiva per nessun problema. Senza arrivare a questi ingiustificabili eccessi non si può però pensare di risolvere il problema della categoria solo con la mano pesante da parte del Comune in una sorta di lotta senza quartiere. Ci sono migliaia di imprese che rischiano il posto di lavoro se il comune dovesse assumere decisioni sbagliate. La gestione militaresca del settore del commercio su area pubblica che il Comune di Roma continua a patrocinare, pone tutta una serie di interrogativi rispetto alla reale volontà di far continuare ad esistere comparto commerciale. Si chiede coerenza nella gestione degli spazi da destinare a questi commercianti muniti di regolare licenza e di ammainare l’utilizzo strumentale della bandiera del “decoro”, a Roma basta fare una passeggiata nei parchi, nei giardini pubblici e nelle strade per rendersi conto che è quasi sempre l’Amministrazione la prima a non rispettare il decoro urbano. Urge la necessità, prima di decisioni scellerate, di aprire un tavolo di confronto tra le organizzazioni sindacali e l’amministrazione per addivenire ad una soluzione condivisa. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina