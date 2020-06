Bordoni: tentativo maldestro a Ostia con SeaPass

Roma – “Il Seapass a Ostia annunciato dalla sindaca come rivoluzionario e’ un maldestro tentativo che confonde i cittadini e preoccupa gli operatori economici. La App, che tale non e’, funziona poco e male segnando pieno dove ancora c’e’ posto. L’estate romana si riduce cosi’ ad un work in progress in cui la Raggi aggiusta continuamente il tiro dopo aver disseminato di paline le spiagge di Roma. A tal proposito, ho deciso di procedere con un’interrogazione urgente ed un accesso agli atti.”

“Sono curioso di vedere il contratto del Comune con questa srl privata che in fretta e furia ha registrato il sito. Voglio verificare come siano stati gestiti gli aspetti di affidabilita’ del dato da cui dipende l’economia del territorio. Sarebbe interessante capire anche come i paladini della trasparenza abbiano affidato l’appalto, e un’interrogazione chiarira’ meglio le cose. Dopo l’azienda francese per i ticket spesa il Campidoglio continua con gli affidamenti ad aziende esterne ma con risultati deludenti e che ci lasciano perplessi”. Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.