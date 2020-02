Bordoni: urge ripianificare Mobilità per scongiurare emarginazione periferie

Roma – “Nel giorno in cui riapre a senso unico Barberini chiude ‘inaspettatamente’ per mancanza di macchinisti la linea Atac Termini-Giardinetti, a conferma che certi avvenimenti non sono casuali e che dal dramma della Mobilita’ romana si rischia di non uscirne piu'”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni.

“Poco prima di avere conoscenza- afferma Bordoni- di questo stop a meta’ tra la protesta dei lavoratori e l’interruzione di servizio pubblico per una pessima programmazione dell’Atac, il rapporto di Legambiente Pendolaria stimava l’eta’ media dei tram di superfice nella Capitale a trentaquattro anni suonati. Un primato che li rende in assoluto i piu’ vecchi d’Italia”.

“Del preventivato ammodernamento della tratta con il prolungamento fino all’Universita’ di Tor Vergata non c’e’ traccia e se i presupposti sono questi il PUMS della Giunta Raggi si conferma di fatto irrealizzabile. Riteniamo non rinviabile una ripianificazione di tutta Mobilita’ che scongiuri l’emarginazione urbana di certe parti della Capitale e renda anche le periferie dei luoghi degni e decorosi dove poter vivere”.