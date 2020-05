Bordoni: vanno ascoltate organizzazioni sindacali e categoria

Roma – “Dobbiamo dare risposte al comparto del commercio che rischia il collasso, tra meno di una settimana ristoranti e bar potranno riprendere le loro attivita’ ma non ci sono ancora ne’ regole ne’ disposizioni certe. In Commissione Commercio la LEGA ha ribadito la sua disponibilita’ a votare delibere che vadano a favore del settore. Bisogna ascoltare le organizzazioni sindacali e di categoria”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, che aggiunge: “Da parte nostra c’e’ la massima disponibilita’ perche’ c’e’ una necessita’ estrema di dare risposte. La concessione di ulteriore suolo pubblico per tavolini e sedie, specialmente in vista delle stagione estiva, e’ una misura per ridare spazio al Commercio agevolando gli imprenditori a rispettare una normativa che sembra essere davvero troppo stringente per l’attivita’ al chiuso. Speriamo che possa arrivare gia’ la prossima settimana in Aula un regolamento da approvare senza perdere inutilmente altro tempo prezioso”.