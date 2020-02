Bordoni: vanno salvaguardate produzione e occupazione

Roma – “La priorita’ e’ salvaguardare la presenza produttiva e i livelli occupazionali nella Capitale anche attraverso i Piani di massima occupabilita’. Bar e ristoranti vanno incentivati sopratutto in questa fase di crisi economica generale e contingente per la presenza del coronavirus. In Commissione Commercio ho ribadito l’urgenza dell’approvazione di piani di massima occupabilita’ affinche’, nel I Municipio in particolare, ci sia la possibilita’ per bar e ristoranti di avere i tavolini all’esterno. Ci troviamo in un momento estremamente difficile di crisi economica ma dobbiamo trovare un modo per rafforzare e sostenere il nostro tessuto produttivo dando la possibilita’ ai commercianti del settore specifico della ristorazione di poter operare nel migliore dei modi”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni.