Bordoni: vergognoso vedere stazioni metro ridotte a discarica

Roma – “Ormai a Roma si vive nel dilemma se tenere chiuse le stazioni per l’incresciosa vicenda delle scale mobili o se renderle inagibili per la mancanza di pulizie. Una vergogna vedere le stazioni ridotte a discarica”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino Davide Bordoni.

“Da giorni cestini pieni e rifiuti- afferma Bordoni nella nota- ovunque a causa di una riduzione del servizio di pulizia, per inadempienze nel pagamento degli stipendi agli addetti alla raccolta in appalto Atac. E la situazione sembra peggiorare verso un vero e proprio sciopero con i sindacati in mobilitazione. Il 30 dicembre chiudera’ Cornelia per manutenzione, cosi’ insieme a Baldo degli Ubaldi, quasi tutto il Municipio XIII verra’ lasciato senza servizio proprio durante le festivita’ di Natale.”

“Come e’ possibile che gli interventi non siano mai correttamente pianificati? La Metropolitana di Roma chiude per qualunque motivo, basta anche solo un giorno di maltempo che la pioggia causa subito allagamenti. È una vergogna che non meritiamo di vedere. La Raggi continua la sua lotta con provvedimenti spot per colpire singoli zozzoni e ‘turismo dei rifiuti’ mentre i turisti, quelli veri, devono affrontare una Metro ridotta in condizioni vergognose”, conclude Bordoni.