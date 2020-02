Bordoni: via Nairobi congestionata ogni mattina, far partire subito lavori

Roma – “Via Nairobi, tutte le mattine e’ congestionata da viale Africa fino a viale dell’Umanesimo; una situazione che causa quotidianamente il blocco del traffico fino a via delle Ande mentre tutta la circolazione diretta verso il laghetto dell’Eur e’ convogliata verso un’unico senso di marcia non idoneo ad assorbire l’attuale flusso del traffico”.

Cosi’ il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni, rivolgendosi in Aula Giulio Cesare all’assessore alle Infrastrutture e lavori pubblici di Roma, Linda Meleo.

“In quella zona del IX municipio c’e’ un’importante presenza sia di uffici pubblici che privati e siamo in prossimita’ dell’ospedale Sant’Eugenio; come denunciato ripetutamente anche dal consigliere municipale Piero Cucunato che nell’ultimo bilancio del Municipio ha presentato un’emendamento finanziario e un ordine del giorno per la riapertura di tutte le strade chiuse”.

“Serve con urgenza porre rimedio ai danni provocati da traffico e inquinamento fuori controllo oltre che alle grandi perdite di tempo per chi viaggia in auto. Appena verra’ approvata la progettazione dei lavori per il ripristino della normale viabilita’ in zona bisogna immediatamente indire una gara perche’ quell’area non puo’ restare un cantiere a cielo aperto ancora per un’altro anno”.