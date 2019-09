Bordoni: Voragini via Casana, il S.I.M.U. risponde a nostra interrogazione

Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia: “Una gran parte del territorio del X Municipio presenta criticità per quanto riguarda la manutenzione stradale ma, ad Ostia, via Costanza Casana rappresenta il simbolo della nostra battaglia contro quella incuria Capitale che, oltre a limitare fortemente i cittadini nella viabilità, costituisce un pregiudizio per la Sicurezza pubblica. Sulla questione, in sospeso da maggio scorso, avevo già presentato una interrogazione urgente alla Sindaca e all’Assessore Competente per sollecitare l’intervento sulle voragini in Via Casana che, fino ad oggi, hanno visto un autentico rimpallo di responsabilità tra Municipio, Acea e Comune di Roma. Una lunga storia di rinvii e di pazienza ai limiti per i residenti che sembrerebbe sbloccarsi nel prossimo mese. Ci è stato infatti assicurato, in risposta alla nostra interrogazione, dal Dipartimento Manutenzione Urbanistica (S.I.M.U.) che l’Acea interverrà entro il mese di Ottobre e la durata del primo lotto di lavori per il ripristino della strada si concluderà in 12 mesi. Manterremo alta l’attenzione per vigilare affinché gli impegni presi siano mantenuti e che i lavori vengano eseguiti nei tempi previsti.” Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina