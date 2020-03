Borrelli: 2116 contagiati in più, aumentano decessi e guarigioni

Roma – Sono 14.955 i malati di coronavirus in Italia, 2.116 in piu’ di ieri. Lo dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza. “Delle 14.955 persone contagiate dal coronavirus, 7.426 sono ricoverati con sintomi, 6.201 si trovano in isolamento domiciliare e 1.328 in terapia intensiva. I nuovi decessi sono 250 per un totale di 1.266. I guariti e dimessi sono 1.439 totali (+181 rispetto a ieri). Sono 181 i guariti, per un totale che sale a 1.439. Le tende pre-triage sono 521, 6 in piu’ di ieri, mentre sono state distribuite oltre 5 milioni di mascherine”