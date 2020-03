Borrelli aggiorna i dati relativi al Coronavirus

Roma – Nell’emergenza Coronavirus in atto rispetto a ieri sono 2.853 i nuovi casi positivi, che portano a 20.603 i casi positivi attuali, mentre da inizio pandemia, compresi deceduti e guariti, il totale è di 24.747. Da ieri è aumentato di 369 persone il numero dei deceduti, con il totale che sale a 1.809, mentre rispetto ci sono 369 guariti rispetto all’aggiornamento di ieri, con il numero totale dei guariti che sale a 2.335. Dei 20.603 casi positivi al Coronavirus, 9.628 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, mentre 1.672 sono in terapia intensiva. “Rimane ferma la percentuale del 10% di pazienti in terapia intensiva”. Con ulteriori 6 trasferimenti disposti oggi, il totale dei pazienti trasferiti dalle terapie intensive della Lombardia verso altre regioni è salito a 40. Questi i dati riportati da Angelo Borrelli durante la conferenza stampa quotidiana della Protezione Civile.