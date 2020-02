Roma – Il totale delle persone guarite dalla sindrome del coronavirus e’ di 45. Lo dice il capo della protezione civile Angelo Borrelli. “Dalla regione Lombardia ci giunge notizia della guarigione di altre tre persone. Il totale dei guariti e’ salito a 40 in Lombardia. E coi 2 in Sicilia e i 3 del Lazio il totale sale a 45”, dice il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus.