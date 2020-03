Borrelli presenta i dati del 21 marzo sul Coronavirus

Roma – “Le persone rilevate positive oggi sono 4.821, quindi adesso il totale delle persone attualmente positive sale a 42.681. Di questi, 22.116 sono in isolamento senza sintomi, 2.857 in terapia intensiva, il resto ricoverati in ospedale. I decessi di oggi purtroppo sono 792, quindi da inizio epidemia abbiamo perso 4.824 persone. Voglio specificare che li conteggiamo tutti, senza distinzione di deceduti ‘per’ Coronavirus e ‘con’ Coronavirus. I pazienti che oggi sono guariti ammontano a 943 unità, quindi le persone guarite salgono a 6.072.”

“I volontari impiegati sono oltre 7.000, mentre le tende per il pre-triage sono 690. Sono 61 pazienti trasferiti dalla Lombardia in altre regioni, uno in più di ieri. Concludo ringraziando coloro che hanno risposto alla call ‘medici per Covid’ per incrementare la task force sanitaria. Sono un numero importante, li ringraziamo.” Queste le parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la conferenza stampa odierna sul Coronavirus.