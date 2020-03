Borrelli presenta i dati del 29 marzo sul Coronavirus

Roma – “Da ieri registriamo 3.815 contagi in più, motivo per cui adesso le persone attualmente positive sono 73.880. Di questi, i pazienti in terapia intensiva con supporto respiratorio sono 3.906. Nelle ultime 24 ore abbiamo registrato purtroppo 756 decessi, quindi adesso il totale delle persone scomparse da inizio epidemia sale a 10.779. Da ieri abbiamo anche 646 nuove guarigioni, perciò adesso il numero delle persone guarite è pari a 13.030”.

“Voglio infine ringraziare l’Albania e tutto il popolo albanese, nonché il presidente Edi Rama, per l’aiuto che ci sta dando in questa emergenza sanitaria, a dimostrazione della vicinanza con il nostro Paese. Sono 9.948 le domande arrivate per arruolare infermieri, il 55% sono donne. La maggior parte arrivano da Lazio, Lombardia e Campania. C’è un fabbisogno molto grande di mascherine. Grazie agli importanti arrivi di materiali si sta andando a colmare questo gap, che c’è ancora soprattutto per le Ffp2”. Queste le parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la conferenza odierna sul Coronavirus in Italia.