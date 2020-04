Borrelli presenta i dati dell’8 aprile sul Coronavirus

Roma – “Da ieri il numero degli attualmente positivi è aumentato di 1.195 unità, quindi gli attualmente positivi sono adesso 95.262. Di questi, i pazienti in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 3.693, ovvero 99 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 28.485, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 63.084, il 66% del totale. Purtroppo nelle ultime 24 ore registriamo 542 decessi, perciò da inizio epidemia sono scomparse 17.669. Da ieri abbiamo anche 2.099 nuove guarigioni, motivo per cui adesso il totale dei guariti è pari a 26.491. Quello di oggi è il dato più alto sulle guarigioni.”

“Abbiamo raccolto oltre 113 milioni sul nostro conto corrente, 25 dei quali già spesi in Dpi. Cinque oggi. Parte domani il terzo contingente di medici task force, si tratta di 84 medici che andranno nelle Regioni maggiormente colpite. Domani, quando partiranno gli altri medici della task force, andrò con il ministro Boccia a Milano per una riunione alla quale intendo partecipare” Queste le parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la conferenza stampa odierna sul Coronavirus in Italia.

Nuovi contagiati: 3.836

Contagiati totali: 139.422

Attualmente positivi: 95.262

Incremento netto dei positivi: 1.195

Decessi oggi: 542

Decessi totali: 17.669

Guarigioni oggi: 2.099

Guarigioni totali: 26.491

Terapia intensiva: 3.693

Ricoverati con sintomi: 28.485

Isolamento domiciliare: 63.084