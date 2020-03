Borrelli riporta i dati del 19 marzo sul Coronavirus

Roma – “Rispetto a ieri abbiamo 4.480 persone contagiate in più, il totale degli attualmente positivi ora è 33.190. I pazienti in terapia intensiva sono 2.498, ovvero l’8% del totale. I decessi di oggi ammontano a 427, quindi da inizio epidemia abbiamo 3.405 persone scomparse. Oggi sono guarite 415 persone, con il totale che sale a 4.440”. Questi i dati riportati oggi in conferenza stampa dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

“Abbiamo acquistato 390mila tamponi che saranno a disposizione di tutte le Regioni. Qualora dovessero servire ne acquisteremmo degli altri. Se dovessimo trovare delle mascherine per il personale sanitario ferme in dogana ovviamente non si fermerebbero lì. Poco fa ho firmato un’ordinanza come Protezione civile per la dematerializzazione della ricetta. I pazienti non dovranno più recarsi dal medico di famiglia, ma avranno un codice che indicheranno in farmacia per il ritiro dei farmaci. Ai giovani di rientro dall’Erasmus sarà consentito lo spostamento sul territorio nazionale. Un familiare, già individuato, può prenderli all’aeroporto per recarsi subito nel luogo di domicilio per osservare un periodo di isolamento fiduciario”. Conclude Angelo Borrelli.