Borrelli riporta i dati odierni sul Coronavirus

Roma – “Rispetto a ieri ci sono 2.989 casi in più di soggetti positivi, con il totale che sale a 26.072. Da ieri si registrano 345 deceduti, per un totale di 2.503, e 192 guariti in più, con il totale che sale quindi a 2.503. In terapia intensiva ci sono 2.060 pazienti, che corrispondono sempre al 10% del totale circa. Il dato di oggi è nel trend che stiamo vivendo in questo periodo, la prossima settimana potremo avere dati più significativi rispetto alle misure prese. Oggi dagli ospedali della Lombardia sono stati trasferiti 50 pazienti in terapia intensiva. Abbiamo aggiunto 22 tende pre-triage, con il totale che adesso ammonta a 622. Alla Lombardia abbiamo consegnato mascherine ffp2 e ffp3 pari al 32,5% del totale, il 40% dei guanti e l’80% degli indumenti protettivi. A Bergamo inoltre sarà installato un ospedale da campo”. Questi i dati riportati dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli durante la conferenza di oggi sul Coronavirus.