Bortuzzo: non riavrò gambe con la sentenza. Ora voglio riprendermi

Roma – “La sentenza non cambia le cose: non mi restituira’ certamente le gambe. In questo momento penso esclusivamente a riprendermi, consapevole che la giustizia debba fare il suo corso. Non mi importa sapere se chi mi ha fatto del male sia punito con 16 o 20 anni di prigione. Nessuna sentenza mi puo’ fare ritornare come prima”. Questo il commento di Manuel Bortuzzo, dopo la condanna a 16 anni di carcere per i responsabili del suo ferimento, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, avvenuto la notte tra il 2 e il 3 febbraio scorsi in piazza Eschilo, nel quartiere Axa di Roma. “So di dovermi confrontare con una realta’ diversa, che sto affrontando con positivita’ e determinazione. Il mio sogno e’ tornare a camminare- continua Bortuzzo nel commento riportato dalla Federnuoto- mi sto impegnando ogni giorno per realizzarlo e gli insegnamenti dello sport mi stanno aiutano in questa nuova dimensione. Il destino non si puo’ cambiare, ma posso indirizzare la mia realta’: non posso fare quello di prima? Faro’ altre 100mila cose con impegno e sempre col sorriso”.