Roma – “Se ce ne sara’ bisogno, siamo pronti con il piano neve e siamo pronti ad applicarlo con la Prefettura. Il corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non va in ferie a Natale. Non chiude mai”. Interrogato sull’eventualita’ di un’emergenza maltempo, ha risposto cosi’ Giampietro Boscaino, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Roma durante un evento nel comando di via Genova.