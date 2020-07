Botta e risposta tra Matteo Salvini e Virginia Raggi. “La capitale di questo Paese non può rimanere nella mente dei turisti per le buche, gli autobus bruciati, per i Rom e i topi”, cosi’ il segretario della Lega Matteo Salvini a piazza del Popolo. “Restituiamo un sindaco con la s maiuscola alla capitale. Liberiamo Roma”.

Immediata la risposta della sindaca Virginia Raggi su Twitter: “Matteo Salvini hai la faccia tosta. Abbi rispetto di Roma. La chiamavate ‘ladrona’ e ora vorreste tornare a spolparla.

Noi romani stiamo risanando debiti e lo sfascio che ci avete lasciato quando l’avete governata. Basta chiacchiere. Ps: lascia pulita piazza del Popolo”.