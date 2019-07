Bracciano, Minnucci: con inaugurazione molo inglese si dà lustro a territorio

Roma – “L’inaugurazione del Molo degli Inglesi a Bracciano e’ un momento importante che da’ sicuramente lustro a tutto il territorio sabatino. Parliamo di un approdo che ha sempre rappresentato fonte di introito per il servizio di navigazione e che oggi e’ stato rilanciato con un intervento straordinario, finanziato dalla Citta’ Metropolitana, che mette in sicurezza tutta la struttura a partire dai piloni, dalla passerella e da un nuovo impianto di videosorveglianza. L’inaugurazione di oggi, dunque, si attesta come un risultato estremamente importante raggiunto grazie alla collaborazione seria e leale di tutti i gruppi politici in Consiglio Metropolitano che, nonostante un’assenza anche nei numeri di una vera maggioranza, hanno garantito un impegno concreto per il bene dei territori. Per il Molo degli Inglesi, appunto, e’ stato fatto questo”. Cosi’ in un comunicato il consigliere del Pd della Regione Lazio, Emiliano Minnucci, che oggi ha partecipato all’inaugurazione del Molo degli Inglesi a Bracciano.