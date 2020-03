Bracciano, il Sindaco: ordinanza per fermare sport all’aperto

Roma – “Ad oggi a Bracciano non abbiamo nessuno nuovo caso positivo di Covid-19, quindi le persone contagiate rimangono tre. Devo constatare, pero’ che c’e’ ancora troppa gente che esce senza giustificato motivo. Ricordo che l’unica misura di contrasto al Covid-19 e’ quella di rimanere in casa ed e’ proprio per questo motivo che mi vedo costretto oggi ad emettere un’ordinanza ancora piu’ restrittiva proprio per far capire alla cittadinanza che si deve uscire da casa solo per giustificati motivi”. Cosi’ su Facebook il sindaco di Bracciano, Armando Tondinelli.

“Ho ordinato la sospensione su tutto il territorio comunale di qualsiasi pratica sportiva, ludica, ricreativa e delle attivita’ motorie svolte all’aperto, in luoghi pubblici, anche in forma individuale fino al 3 aprile- spiega- L’uscita con gli animali domestici dovra’ inoltre avvenire soltanto nelle vicinanze della propria abitazione e per il tempo strettamente necessario. Voglio inoltre comunicare a tutti i cittadini che e’ stato attivato un supporto psicologico e sul sito del Comune troverete tutti i numeri di telefono e gli orari per poter chiamare. Si puo’ chiamare lo 06 94808381 attivo dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9 alle 10 e dalle 15 alle 18”.

“Ricordate che siamo e saremo sempre vicini a voi, tutti i giorni. Infine voglio ringraziare tutta la Asl Roma 4, tutti i volontari e le forze dell’ordine che sono in prima linea per far rispettare le regole che ci possono salvare dal contagio- conclude Tondinelli- Forza Insieme ce la faremo!”