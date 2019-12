Brunetta: Governo deve intervenire, no a nuove discariche a Roma

Roma – “È notizia di queste ultime ore. Il sindaco Raggi e il governatore Zingaretti, derogando a direttive europee, a leggi nazionali e a regolamenti, con la scusa dell’emergenza rifiuti stanno per deliberare in modo fuorilegge l’apertura di nuove discariche di rifiuti urbani a Roma. Un comportamento inaccettabile che non puo’ passare senza che siano coinvolti c’e’ in ballo il futuro della Capitale d’Italia il governo nazionale e la magistratura.”

“Ho presentato otto interpellanze urgenti a otto ministri della Repubblica al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al ministro dei Trasorti, Paola De Micheli, al ministro della Salute, Roberto Speranza, al ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini, al ministro per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e al ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola – e sono pronto, qualora non si attivassero immediatamente, in relazione alle loro specifiche competenze e responsabilita’, a denunciarli tutti al Tribunale dei ministri.”

“Di questa mia iniziativa parlero’ oggi pomeriggio alle ore 15, incontrando, per una conferenza stampa, i giornalisti nella saletta telecamere di Montecitorio. L’illegalita’ diffusa non puo’ essere tollerata e chi deve vigilare non puo’ esimersi dal farlo”. Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.