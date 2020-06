Bugarini: è sbagliato spostare quartieri da un Municipio all’altro

Roma – “La rivisitazione dei confini municipali tra VI e VII cosi’ come proposta dal M5S rischia di corrispondere ad una idea discriminatoria e divisiva della citta’. Con questa delibera si apre la stura ad un crescente numero di richieste in senso centripeto che aumenta la disuguaglianza tra i cittadini, la distanza tra centro e periferia.”

“La soluzione a raggiera cosi’ come sono articolati oggi i municipi contiene in toto il l’eterogeneo tessuto sociale cittadino. Staccare Torrespaccata dal VI perche’ ritenuta piu’ omogenea al VII municipio che al VI corrisponde ad una idea di citta’ organizzata sulla omogeneita’ dei minicipi al loro interno. Si pensi a quanto sono diverse urbanisticamente nel VII San Giovanni a ridosso delle mura, con Vermicino che ha le vigne del vino del Frascati doc., oppure Monteverde e il Gianicolo in XII municipio, ma omogenei di fatto con il centro storico rispetto a Massimina piu’ vicina a Fregene. Se venisse approvata la delibera proposta da M5S forse San Giovanni che fa parte del VII potrebbe rivendicare una sua attinenza con il centro storico cosi’ come il quartiere Cavalleggeri in XIII municipio.”

“La logica del M5S porta ad una citta’ ‘bersaglio’ con un centro centro e tanti cerchi intorno a contrassegnare le periferie sempre piu’ lontane. E’ una logica del tutto discriminatoria con lo spostamento di quartieri verso l’appartenenza al municipio piu’ “cool”. Delibere ad hoc su spostamenti di interi quartieri non rispondono quindi ad assetti amministrativi e di governo equilibrati ma esclusivamente ad assecondare spinte verso ambiti percepiti come di maggiore benessere. L’idea della maggioranza sul funzionamento di una citta’ complessa e articolata come Roma rischia davvero di essere sbagliata e divisiva”. Cosi’ in una nota il consigliere del PD capitolino Giulio Bugarini.