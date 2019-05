Bugli: grazie a gruppo e maggioranza Pd al 33% in Municipio III

Roma – “In III Municipio il Pd sfiora il 33%. E’ un territorio in cui governiamo e in cui ogni giorno dobbiamo lottare per invertire la rotta di una citta’ allo sbando vittima di una Sindaca non all’altezza del compito. Per questo un risultato simile e’ un enorme incoraggiamento per proseguire in questo duro lavoro”. Lo afferma Yuri Bugli, presidente del Consiglio del III Municipio di Roma.

“Il merito di questo nuovo inizio va al gruppo municipale del Pd e ai militanti dei suoi circoli. Ma non possiamo non ringraziare anche le consigliere e i consiglieri di Leu, Centro solidale e Lista civica che compongono insieme a noi questa maggioranza in cui il Pd ha assunto un ruolo indispensabile di aggregatore di una proposta politica di centrosinistra in cui i cittadini si riconoscono”, conclude Bugli.