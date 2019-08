Buschini-Battisti: serve legge per tutela Valle Sacco

Roma – “Nel corso di questa settimana i consiglieri regionali del Lazio, Mauro Buschini e Sara Battisti (Pd) hanno avviato un confronto ed un approfondimento con il sindaco e l’Amministrazione comunale di Patrica in ordine alla situazione ambientale e alle proposte di nuovi insediamenti di impianti per il trattamento di diverse tipologie di rifiuti”. Lo scrivono in un comunicato congiunto i consiglieri regionali del Lazio Mauro Buschini e Sara Battisti del Partito democratico. “In particolare sono stati sottoposti all’attenzione degli organi regionali i problemi degli odori, della qualita’ dell’aria, delle contaminazioni di acqua e suolo, in un contesto come quello della Valle del Sacco, finalmente oggetto di cantierizzazione delle prime opere di bonifica che partiranno nei prossimi mesi. Il confronto- proseguono i due esponenti dem- ed il lavoro proseguiranno in ordine a tutte le competenze regionali, per una tutela ed una bonifica di un territorio fortemente compromesso dal punto di vista ambientale”. “Stiamo lavorando- concludono Buschini e Battisti- ad una specifica ed immediata proposta di legge regionale in grado di tutelare la Valle del Sacco da investimenti non compatibili con il risanamento e la tutela ambientale”.