Buschini: bollino Corte Conti è premio per regione, tunnel ormai alle spalle

Roma – “Dopo dodici lunghi anni il Lazio ha il bilancio in attivo in sanita’ e si avvia all’uscita del commissariamento. Lo ha certificato la Corte dei Conti, illustrando i dati positivi dello straordinario lavoro di riduzione del debito messo in atto durante le nostre amministrazioni. La grave situazione economica ereditata e’ ormai alle spalle: l’opera di risanamento e la conseguente uscita dal commissariamento avranno effetti immediati per lo sblocco di risorse destinate alle assunzioni di personale. Cio’ permettera’ una programmazione oculata per superare le criticita’ nei nostri ospedali e per proseguire con il miglioramento dell’offerta sanitaria ai nostri concittadini. Nella relazione della Corte dei Conti emerge anche che il Lazio e’ tra le prime regioni in Italia per puntualita’ nei tempi di pagamento a imprese e Comuni. Un altro dato davvero importante, che conferma la capacita’ di governo dell’amministrazione Zingaretti e riconosce il lavoro portato avanti in questi anni”. Cosi’ in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini.