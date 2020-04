Buschini: da Fdi falsità, Consiglio Lazio il 7

Roma – “Dispiace leggere le affermazioni della consigliera Colosimo, in quanto esse non corrispondono ne’ alla realta’ dei fatti e neppure alle intenzioni di questa presidenza”. Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. “La consigliera Colosimo probabilmente non sa – afferma Buschini – o fa finta di non sapere, che nella giornata di ieri si e’ svolta la capigruppo che ha programmato le tappe del rientro fisico nell’aula. Faccio comunque notare che in queste giornate c’e’ stato un lungo e intenso lavoro svolto nelle commissioni consiliari, e ringrazio tutti i consiglieri per il lavoro svolto in questa emergenza, convocate in modalita’ videoconferenza.”

“Nel caso di specie ricordo alla consigliera che si e’ svolta il 20 aprile scorso una Commissione congiunta Bilancio-Protezione civile, presieduta dai consiglieri Refrigeri e Pirozzi, nel corso della quale dalle ore 10 alle 14.55 il vicepresidente della giunta Daniele Leodori ha riferito in merito alle mascherine. A questa Commissione e’ intervenuta la medesima Colosimo e ben 78 persone hanno partecipato avendo dato la possibilita’ di accreditarsi alla riunione, oltre a tutti i consiglieri regionali, anche ai collaboratori e ai giornalisti. Pieno rispetto- conclude Buschini- per le prerogative di tutti i consiglieri, assolutamente legittimo il lavoro di opposizione, non accetto la mancanza di rispetto per la verita’, ne’ per le istituzioni e per chi ci lavora”.