Buschini: Giornata Vittime Forze Polizia, bene voto unanime

Roma – “Il voto unanime espresso in Commissione Affari Costituzionali sulla proposta di legge che istituisce la Giornata dedicata alle vittime delle forze di polizia e’ una nuova bella pagina di politica e di unita’, con cui si rende omaggio alle donne e gli uomini caduti nell’adempimento del proprio dovere, per mano del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalita’”. Lo scrive in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. “Grazie a chi ha condiviso e votato questa proposta di legge, che vede prima firmataria la consigliera regionale Valentina Grippo, che dovra’ essere approvata dall’Aula e che individua come data il 29 ottobre, giorno in cui venne istituita la DIA, Divisione Investigativa Antimafia, nata da un’idea di Giovanni Falcone e- conclude Buschini- che vede rappresentate al suo interno tutte le nostre forze di polizia”.