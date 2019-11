Buschini: da Pisana bando per Comuni, Lazio plastic free

Roma – “Contrastare l’uso della plastica su tutto il territorio regionale e’ una battaglia che portiamo avanti con decisione e forza a tutela dell’ambiente. Questo avviso pubblico ha anche una valenza educativa per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza su un tema cruciale qual e’ la sostenibilita’ ambientale”. E’ quanto scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, in merito all’avviso pubblico del Consiglio regionale del Lazio che stanzia fondi in favore dei Comuni per iniziative ‘Plastic Free’. “L’obiettivo- aggiunge Buschini- e’ proseguire nel confermare il Lazio all’avanguardia per quel che concerne la lotta all’uso della plastica, nell’ottica della svolta green intrapresa dall’amministrazione Zingaretti per uno sviluppo sostenibile che crei ricchezza salvaguardando, nel contempo, l’ambiente”. Il programma, approvato dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio, prevede con uno stanziamento complessivo di 80 mila euro, per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative ‘Plastic Free’. Possono accedere ai finanziamenti i Comuni della Regione, le Comunita’ Montane e gli enti di gestione di aree naturali protette del Lazio attraverso iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettivita’ regionale sui temi della sostenibilita’ ambientale, con particolare riferimento, appunto, alle iniziative plastic free. Gli eventi dovranno realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2019 e il 15 gennaio 2020. Ogni Ente potra’ percepire fino ad un massimo di 5.000 mila euro e la Presidenza del Consiglio potra’ provvedere, in seguito, all’eventuale incremento delle risorse finanziarie da destinare al presente Programma.